Roland Garros secondo turno | notizie e pronostici giovedì 30 maggio

(Di giovedì 30 maggio 2024): sono ben 5 gli italiani che scenderanno in campo nel day 5. Musetti deve fare attenzione alla “vecchia volpe” Monfils. Novak Djokovic ha risposto presente all’esordio, scacciando le tensioni accumulate nelle ultime settimane con un netto – ma non così nettissimo – 3-0 al francese Herbert. Il numero uno al mondo ha un po’ tentennato nelset, vinto soltanto al tie break (6-4 7-6 6-4), ma la cosa più importante era portare a casa una vittoria senza sbavature e soprattutto fare il pieno di fiducia in vista delle prossime partite. Djokovic – IlVeggente.it (Ansa)Per il campione serbo, infatti, il ’24 è stato finora costellato di delusioni. E già il fatto – assolutamente inusuale – che non sia riuscito a vincere neanche un trofeo la dice lunga sulla prima parte di stagione del nativo di Belgrado.