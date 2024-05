Roland Garros oggi 10 italiani in campo | il programma completo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Più forti della pia. Dopo le diverse partite sospese a causa delle forti precipitazioni, ilriparte nella speranza di ritrovare il sereno., giovedì 30 maggio, inben 10. Dal2 al 14, passando per Philippe Chatrier il tricolore monopolizza il torneo di Parigi. Arnaldi e Sonego riprenderanno i match interrotti dal maltempo nella giornata di mercoledì: per gli altri, invece, un’occasione per continuare a proseguire il più possibile. Da Darderi a Cobolli, passando per Fognini e Zeppieri. Nella sessione notturna, sulPrincipale, occhi puntati sul match tra Musetti e Monfils. Inanche il singolare femminile: l’Italia è rappresentata da Errani, Paolini (le due regine del Foro Italico) e da Cocciaretto.