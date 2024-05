Roland Garros Musetti strapazza Monfils e sfiderà Djokovic al terzo turno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lorenzoapproda ai sedicesimi del2024 di tennis! L’azzurro, numero 30 del seeding, supera in tre set il padrone di casa transalpino Gaelcol punteggio di 7-5 6-1 6-4 in due ore ed undici minuti di gioco e si regala la sfida contro il numero 1 del mondo, il serbo Novak, al. Nel primo set èad uscire meglio dai blocchi: il transalpino trova il break a trenta nelgame e poi a ruota annulla la palla per l’immediato controbreak e scappa sul 3-1.resta aggrappato alla partita e nell’ottavo game si porta sullo 0-40 in risposta, ed alla terza occasione arriva l’aggancio. Nuovo break dinel nono game, ma nel decimotrova ancora il controbreak, a quindici. L’azzurro nell’undicesimo gioco dal 40-0 si fa trascinare ai vantaggi, cancella due break point e va sul 6-5, il transalpino accusa il colpo, i punti consecutivi didiventano 7 e così arriva il break a zero che sancisce il 7-5 in 58?.