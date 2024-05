Roland Garros Luciano Darderi ko al secondo turno | Tallon Griekspoor si impone in tre set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si chiude alla prima avventura Slam di. L’azzurro, numero 40 al mondo, si arrende ae saluta così il: un 7-6 6-3 6-3 che non ammette repliche, conche è andato costantemente in difficoltà nei propri turni di battuta senza trovare le contromisure adatte per togliere ritmo al suo avversario. Primo set che inizia con ritmi abbastanza alti, con l’olandese che prova a chiudere gli scambi in maniera repentina mentre l’azzurro si affida molto di più alla manovra. Il quinto gioco vedesbagliare tanto, forse troppo: il dritto lo tradisce per tre volte di fila esi porta avanti 4-2. Ma c’è una costante chesottovaluta, una enorme fatica con la seconda. L’azzurro va a servire per il set ma le sue traiettorie sono troppo leggere e arriva il controbreak, riesce a rimanere centrato (nonostante una racchetta sbattuta in terra) prima dell’interruzione per pioggia che ferma la partita per oltre due ore.