Roland Garros la direttrice Mauresmo | Stop all' alcol sulle tribune pubblico molesto

(Di giovedì 30 maggio 2024) Parigi, 30 maggio 2024 – Pioggia etroppo. Fino a questo momento il2024 si può sintetizzare così. Da una parte il meteo non sta dando tregua, pioggia quasi in continuazione e tantissime partite sospese e rinviate al giorno successivo; dall'altra parte, come se non bastasse, ilgiudicato sin troppo fastidioso nei confronti di quei tennisti che si ritrovano a giocare contro colleghi francesi. I miei 49(parte 2): da Lendl al pazzesco Chang dell’89 Tra i principali critici ci sono David Goffin e Iga Swiatek. Il primo non ci è andato per il sottile dopo la vittoria contro l'idolo di casa Perricard: "Si sta esagerando, è una mancanza di rispetto totale. Sta diventando come il calcio, presto ci saranno fumogeni, hooligan e risse sugli spalti".