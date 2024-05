Roland Garros Flavio Cobolli lotta e trascina al quinto set Holger Rune ma vince il danese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Nel tennis ci può essere solo un vincitore e quest’oggi è stato il. Il n.13 del mondo ha piegato uno strepitoso, che ha fatto vedere sul campo 14 deli grandi progressi compiuti dal punto di vista tecnico e mentale al cospetto di uno dei tennisti più forti del circuito sulla terra rossa. Ha vinto, come detto, dopo quasi 4 ore di gioco con lo score di 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6 (7). Un match condizionato dalle interruzioni per pioggia, ma la qualità della partita non ne ha risentito affatto. Merito diche ha saputo rientrare in corsa dopo i primi due parziali, avendo concrete possibilità dire nelset: tre palle break nel nono game e soprattutto 5-0 e 6-2 avanti nel super tie-break.