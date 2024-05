Roland Garros | avanti Arnaldi Sonego si arrende a Zhang

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Parigi, 30 maggio 2024 - Dopo l'interruzione di ieri (mercoledì 29, ndr) causa pioggia, nel pomeriggio di oggi si sono conclusi i match di Lorenzoe Matteovalevoli per il secondo turno del2024 e, per la precisione, anche in questa giornata il maltempo si è spesso preso la scena. Dei due azzurri passa al terzo turno solamente, che ha battuto l'idolo di casa Muller, mentre la sosta non ha giovato ache è stato fatto fuori da. Ripercorriamo nel dettaglio i due match.si spegne nel momento più importante, avanzaDopo un avvio positivo nella giornata di mercoledì, dove è stato subito costretto a tenere un delicato turno di servizio nel terzo game e dove è riuscito con maestria ad annullare due palle break,non è riuscito a imporre il suo tennis quest'oggi contro