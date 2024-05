Roland Garros 2024 | Zeppieri eliminato vince Kokkinakis in rimonta al quinto set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Un buon Giuliosi arrende alset a Thanasinella sfida valida per il secondo turno del. Tanti rimpianti per l’azzurro, che si fare da due set di vantaggio e cede alset tradito dai crampi dopo quasi quattro ore di gioco. 1-6 4-6 6-4 7-6(5) 6-2 il punteggio a favore dell’australiano, chela sua seconda partita alset dopo il successo nel derby australiano contro Popyrin (4-6 7-6 6-3 5-7 6-3 in quattro ore e mezzo). Punto di svolta del match l’incredibile smash sbagliato disul 5-5 del tie-break del quarto set, che avrebbe mandato il tennista di latina a servire per il match. Da segnalare anche che l’azzurro aveva servito per la partita, senza mai andare a match point, sul 5-3 nel quarto set.