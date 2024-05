Roland Garros 2024 | uno scarico Fognini ko con Paul passa l’americano in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fabioabbandona ilal secondo turno per mano della testa di serie numero 14 Tommy. Buona prova del, ma prestazione molto deludente del numero 93 del mondo, che si è minimamente avvicinato ciò che ha fatto vedere nel primo turno contro Van de Zandschulp. Punteggio piuttosto pesante di 6-1 6-0 6-2 per un'ora e mezza di gioco. Fatica tremenda perin battuta. 39% sulla prima di punti vinti sulla servizio (15/38) e 48% per sulla seconda (13/27). Poco efficace anche in riposta l'azzurro, che non è riuscito ad andare a palla break nemmeno una volta.approda al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Cerundolo e Misolic. Lo spicchio di tabellone è quello di Djokovic e Ruud.