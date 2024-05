Roland Garros 2024 | un Musetti deluxe surclassa Monfils e accede al terzo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Con un’ottima prestazione Lorenzobatte Gaelnella sessione serale dello Chatrier e vola aldel. Un inizio un po’ complicato, poi alla distanza il talento del classe ’02 esce fuori e il veterano tennista di casa viene sommerso verso il 7-5 6-1 6-4 finale in poco più di dure ore. Obiettivo minimo raggiunto: ora c’è Novak Djokovic da sfidare sabato, presumibilmente sullo stesso campo sul quale lo portò al quinto set nell’ormai lontano 2021. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Avvio a rilento da parte di, anche perchéscende in campo con il piglio giusto, provando ad essere aggressivo con il suo dritto da fondo. Il francese trova il break nelgame e lo mantiene fino al 4-3, quando a zero lo restituisce all’azzurro.