Roland Garros 2024 tutto facile per Sabalenka e Rybakina Danilovic elimina Collins

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tabellone femminile delche va verso il terzo turno con le sue maggiori favorite ancora in corsa. Se Iga Swiatek ha dovuto sudare tanto ieri per avere la meglio su Naomi Osaka, quest’oggi Arynaed Elenahanno invece dominato i rispettivi incontri. La bielorussa con il punteggio di 6-2 6-2 ha sconfitto la qualificata nipponica Uchijima, mentre la kazaka ha battuto con lo score di 6-3 6-4 l’olandese Arantxa Rus. La sorpresa di giornata può considerarsi il ko di una delle giocatrici più in forma degli ultimi due mesi, ovvero Danielle. La statunitense cede 6-7(3) 7-5 6-4 in rimonta ad Olga, che è spesso frenata dagli infortuni, ma di talento ne ha in abbondanza. Fuori anche un’altra top-15 quale Jelena Ostapenko, anche lei contro una giovane di qualità: Clara Tauson ha la meglio per 7-6(4) 4-6 6-3.