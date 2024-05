Roland Garros 2024 Sonego si ferma al secondo turno | passa Zhang in 4 set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Stop alper Lorenzo, che alviene sconfitto in quattro set dal cinese Zhizhen. Il tennista piemontese, in un match iniziato ieri mattina e conclusosi solo questa sera a causa delle molteplici interruzioni per pioggia, non è riuscito a conre la bella prestazione offerta nella giornata inaugurale contro Humbert, finendo per cedere con il punteggio di 7-5 3-6 6-1 6-4 contro l’attuale numero 44 della classifica mondiale. In particolare nel terzo e quarto set è venuto fuori il periodo di scarsa fiducia dell’azzurro, che non riesce a conre gli ottavi di finale raggiunti lo scorso anno a Parigi. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Il match è iniziato ieri, in mattinata, prima della lunghissima sospensione per pioggia che ha portato gli organizzatori a rinviare tutto di ventiquattrore abbondanti.