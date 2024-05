Roland Garros 2024 Sinner | Contro Gasquet ho servito meglio nei momenti importanti Numero 1? Non ci penso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Jannikè intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoriaRichardal secondo turno del: “Rispetto alla partitaEubanks è andato tutto. In particolare, credo di averneisicuramente è un giocatore che ti dà più ritmo, e io ho sentito un po’i colpi. Giocando di sera, è stato fondamentale vincere in tre set perché ho potuto chiudere prima di mezzanotte e potrò dormire bene. Il pubblico? Si è comportato bene, per me è stato un onore sfidarenella sessione serale“. Al prossimo turno,se la vedràPavel Kotov ma non pensa all’avversario: “Guardo me stesso e quello che posso migliorare.è stato un match positivo, nei prossimi giorni vedremo“.