Roland Garros 2024 Sabalenka e la sfida a Badosa | Non è facile giocare contro la tua migliore amica

(Di giovedì 30 maggio 2024) Arynanon fa errori. La numero 2 al mondo domina 6-2 6-2 la qualificata Moyuka Uchijima e si regala il terzo turno delPaula. Non un’avversaria qualunque: “È sempre difficilela tua– racconta -.ma sappiamo come gestire le emozioni e sappiamo separare il tennis dalla vita personale. Sono sempre grandi battaglie e mi piacedi lei. La nostra amicizia è iniziata tre anni fa a Los Angeles, poi abbiamo giocato in doppio insieme a Miami e da allora siamo diventate grandi amiche”. La soddisfazione per il livello raggiunto oggi in campo non manca: “Sono molto contenta di come ho giocato oggi. Felice di aver ottenuto questa vittoria, c’era un’atmosfera incredibile e mi sono goduta ogni minuto di gioco.