Roland Garros 2024 programma e orari venerdì 31 maggio | tutte le partite in programma

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il, glie l’ordine di gioco delper la giornata di31. Iniziano gli incontri di terzo turno e torna in campo Jannik Sinner sullo Chatrier contro il russo Kotov come secondo match di giornata. Quasi in contemporanea giocherà anche Matteo Arnaldi contro un altro russo, ovvero Andrey Rublev. In mattinata Elisabetta Cocciareto sfida…una russa, anche se cresciuta in Italia, come Liudmila Samsonova. Di seguito ilcompleto. PHILIPPE CHATRIER Ore 12:00 – (3) Gauff vs (30) Yastremska a seguire – Kotov vs (2) Sinner a seguire – (1) Swiatek vs Bouzkova Ore 20:15 – (27) Korda vs (3) Alcaraz SUZANNE LENGLEN Ore 11:00 – (17) Samsonova vs Cocciaretto a seguire – (6) Rublev vs Arnaldi a seguire – (31) Fernandez vs (8) Jabeur a seguire – Zhang vs (9) Tsitsipas SIMONNE MATHIEU Ore 11:00 – Danilovic vs Vekic a seguire – Paquet vs (5) Vondrousova a seguire – (8) Hurkacz vs Shapovalov a seguire – Moutet o Shevchenko vs Ofner COURT 14 2°match dalle 11:00 – Potapova vs Xin.