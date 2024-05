Roland Garros 2024 | Lorenzo Sonego si ferma al secondo turno contro il cinese Zhang

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Dopo la brillante vittoria all’esordioil francese Humbert, purtropponon si ripete neldel. Il tennista piemontese è stato sconfitto in quattro set dalZhizhen, numero 44 del mondo, con il punteggio di 7-5 3-6 6-1 6-4 dopo tre ore e venticinque minuti, senza contare le numerose interruzioni per pioggia cominciate già ieri. Sarà dunquead affrontare Stefanos Tsitsipas ed è sicuramente un’occasione mancata per unche non riesce proprio a dare una svolta alla sua stagione.ha concluso con diciassette ace, vincendo anche l’80% dei punti con la prima di servizio.ha messo a segno sette ace, ma anche cinque doppi falli. Sono 53 i vincenti deli 34 dell’azzurro, che ha commesso meno errori non forzati (4045).