Roland Garros 2024 Jasmine Paolini si complica la vita ma batte Hailey Baptiste ed approda ai sedicesimi

(Di giovedì 30 maggio 2024)si qualifica per ideldi tennis: l’azzurra, testa di serie numero 12, piega la resistenza della lucky loser statunitense, purndosi notevolmente lanel secondo set, ma alla fine chiude il match in due partite sul 6-4 7-6 (6) in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Per la tennista italiana sfida al terzo turno contro la canadese Bianca Andreescu. Nel primo set l’azzurra salva un break point ai vantaggi del terzo game, ma non riesce a ripetersi nel quinto gioco, cedendo la battuta. La reazione di, però, è immediata, e così c’è il controbreak a trenta, alla seconda occasione. Nel decimo gioco, infine, l’azzurra mette la freccia: dal 30-30vince gli ultimi due punti giocati ed al primo set point chiude i conti sul 6-4 in 38 minuti.