Roland Garros 2024 Jasmine Paolini è per la prima volta al 3° turno a Parigi

(Di giovedì 30 maggio 2024)non delude, conferma il pronostico della vigilia e vola al terzodelper lain carriera. La n°15 del ranking mondiale si complica notevolmente la vita nel secondo set, ma alla fine riesce a imporsi per 6-4 7-6(6) sulla lucky loser statunitense Hailey Baptiste. Dopo un primo set ben gestito, in cui aveva comunque dovuto recuperare un break di svantaggio, l’azzurra sembrava poter dominare la seconda frazione, volando sul 5-1 con due break di vantaggio. Da qui, i problemi: l’azzurra perde per ben tre volte il servizio, cede cinque games di fila e si ritrova con l’avversaria che serve per il set sul 6-5. Deve annullare 4 set point in totale nel dodicesimo gamedi riuscire a rifugiarsi nel tie-break, dove al secondo match point chiude 7-6(6) e raggiunge il terzo, dove ora attende una tra Kalinskaya e Andreescu.