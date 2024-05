Roland Garros 2024 Italia-Francia atto II sullo Chatrier | Musetti sfida Monfils

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) In questi giorni alc’è una piccola selezione di giocatori che si può reputare più fortunata del resto della truppa. Si sta parlando, ovviamente, di coloro che vengono programmati sul Philippee sul Suzanne-Lenglen. Nessuna preoccupazione metereologica, zero rischi di attese infinite, sospensioni o rinvii. E per la seconda serata di fila gli organizzatori dello Slam transalpino ci regalano una. Dopo il successo di Jannik Sinner su Richard Gasquet, arriva un’altratra la gioventù del Bel Paese e l’esperienza d’oltralpe. Trovare Gaelalè affascinante, ma magari non sempre piacevole. Non lo era quando il classe ’87 era all’apice della sua carriera e raggiungeva una semifinale e per ben altre tre volte i quarti, ma non lo è neanche in queste ultime edizioni in cui il suo livello ma soprattutto il suo fisico hanno perso qualche colpo.