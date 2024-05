Roland Garros 2024 | introdotto divieto di bere alcolici sugli spalti dopo intemperanze spettatori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Come spiegato dalla direttrice del torneo, Amelie Mauresmo, alda oggi è statoildisulle tribune dei campi del torneo Slam di Parigi. Una decisione presa in seguito alledi alcuni tifosi, come la gomma da masticare sputata addosso a Goffin o le urla che hanno fatto infuriare Swiatek. Così Mauresmo: “Anzitutto ci fa piacere che la gente sia molto entusiasta e voglia partecipare mostrando le proprie emozioni, ma ci sono cose su cui non si può transigere, dovevamo mettere dei paletti. Finora l’alcol era ammesso sulle tribune ma ora questo è finito, anche se si potrà continuare a berlo negli stand all’interno dell’impianto. Sono ottimista e penso che le persone reagiranno bene, se non fosse così ci saranno ulteriori misure”.