Roland Garros 2024 Goffin sbotta | Mi hanno sputato addosso il tennis sta diventando come il calcio

(Di giovedì 30 maggio 2024) Non sono passate inosservate le dichiarazioni di David, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria al primo turno delcontro Mpetshi Perricard. Ilta belga, bersagliato dai fischi del pubblico di casa a fine match, ha condannato il comportamento del pubblico francese: “Mimancato di rispetto, una persona mi ha addiritturaun chewing gum. Ormai ilstail: tra poco si saranno fumogeni, hoolingan e risse sugli spalti. Staridicolo“.si è poi soffermato proprio sugli spettatori presenti al: “Una cosa del genere succede solo in Francia. A Wimbledon non esiste, idem in Australia, e anche allo US Open i tifosi sono piuttosto tranquilli“.