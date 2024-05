Roland Garros 2024 | fuori Darderi vince Griekspoor in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Finisce al secondo turno l’avventura di Lucianoal. L’italo argentino, che all’esordio contro Hijikata aveva centrato la sua prima vittoria in carriera in uno slam, è stato infatti sconfitto da Tallonin tre set, con il punteggio di 7-6(2) 6-3 6-3 in due ore e 4 minuti di gioco. L’olandese ha fatto valere la sua maggiore esperienza a questo livello, offrendo una prestazione molto solida al servizio: il numero 25 Atp ha infatti concesso un solo break al nativo di Villa Gesell, poi recuperato nel primo set concluso al tie break. Dopo l’interruzione per pioggiaè rientrato in campo molto meglio, chiudendo l’incontro senza particolari difficoltà. L’olandese classe ’96 si regala così un match sul Philippe Chatrier o sul Suzanne Lenglen, dal momento che al terzo turno affronterà il numero 4 del seeding Alexander Zverev.