Roland Garros 2024 Fabio Fognini cede in tre set a Tommy Paul nel secondo turno

(Di giovedì 30 maggio 2024) Si ferma alla corsa dialdi tennis: il ligureallo statunitense, numero 14 del seeding, che si impone con un nettissimo 6-1 6-0 6-2, maturato in appena un’ora e mezza di gioco. Per lo statunitense al terzoil vincente del match tra l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 23, ed il qualificato austriaco Filip Misolic. Nel primo settiene a zero il primoal servizio, poi ad indirizzare la frazione è il quarto game, durato 20 punti: alla quarta palla break l’azzurrola battuta e lo statunitense può involarsi.tiene senza patemi i propri turni in battuta e nel sesto game trova unstrappo, questa volta a 30, per andare a chiudere sul 6-1 in 34 minuti.