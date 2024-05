Roland Garros 2024 | Elisabetta Cocciaretto torna al terzo turno Vittoria senza storia su Cristina Bucsa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Così come nel 2023,si qualifica per ildel. La marchigiana, nello spazio di un’ora e 12 minuti e dopo un’attesa sostanzialmente di quasi un giorno, batte la spagnolaper 6-1 6-4. Per lei ora la sfida alla russa Liudmila Samsonova, numero 17 del seeding: nessun precedente tra le due. Primo set che scorre via facilmente per la giocatrice nativa di Ancona. La classe 2001 approfitta di una versione didavvero molto fallosa, e tanto per aggiungerci del carico confeziona anche ottimi schemi, sfruttando soprattutto il concetto di profondità, che va a mettere in crisi l’iberica in più occasioni. Viaggia di più la palla di, ma quella dilo fa in modo più intelligente: è così che arriva un 6-1 da soli 27 minuti di parziale.