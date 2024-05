Roland Garros 2024 Djokovic risponde a Sinner e avanza agevolmente al terzo turno

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Novaknon vuole cedere facilmente la prima posizione del ranking ATP ealdel, sconfiggendo in tre set (6-4 6-1 6-2) lo spagnolo Roberto Carballes Baena in poco più di due ore di gioco sotto il tetto del Philippe Chatrier. Il fuoriclasse di Belgrado attende adesso al prossimo round del torneo il vincente della sfida tra Gael Monfils e Lorenzo Musetti. Partenza a rilento per Nole, che perde subito il servizio a 15 operando però il contro-break immediato (a zero) e pareggiando i conti sull’1-1. Carballes Baena si salva poi nel quarto gioco cancellando ben quattro palle break, ma il numero 1 del mondo sale di colpi nel momento clou strappando la battuta allo spagnolo nel decimo game e portando a casa il set inaugurale per 6-4.