Roland Garros 2024 Djokovic | Posso ancora vincere degli Slam sono motivato

(Di giovedì 30 maggio 2024) Novakha parlato, in conferenza stampa, dopo la convincente vittoria contro Carballes Baena nel secondo turno del: “C’è sempre quella convinzione dentro di me di poteruno. Ecco perché continuo a competere a questo livello. A questa età non competerei negliné continuerei a giocare a tennis professionistico se non credessi di avere le qualità per raggiungere il titolo. Sentodi avere le energie per andare lontano in questi tornei.consapevole del momento attuale e di cosa devo fare ogni giorno per migliorare la mia forma man mano che il torneo avanza.molto, anche se mi concentro molto di più suglie sulle Olimpiadi”.: “” SportFace.