Roland Garros 2024 day 5 | 55 match di singolare tanta Italia e purtroppo pioggia all’orizzonte

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ci eravamo lasciati 24 ore fa con la speranza che lapotesse regalarci un mercoledì pieno di tennis dalle prime ore del mattino a sera su tutti i campi. Beh, è accaduto l’esatto opposto. Di tennis, ad eccezione di quanto accaduto su Chatrier e Lenglen, ne abbiamo visto circa 40 minuti a inizio giornata. Tutto ciò ci porta a un giovedì 30 maggio in cui sono in programma ben 55 partite di. Quante di queste vedranno effettivamente la propria conclusione non è dato sapersi. Le previsioni, infatti, continuano ad essere tutt’altro che buone su Parigi. Con soltanto nove incontri portati a termine, c’è tanto da recuperare in questo secondo turno. A partire dalle sfide sospese, con i nostri Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego protagonisti: il sanremese al momento dell’interruzione era avanti 5-3 su Muller, mentre era sotto di un break (4-3) il torinese contro Zhizhen Zhang.