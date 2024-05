Roland Garros 2024 Cocciaretto sbriga la pratica Bucsa | al terzo turno la sfida a Samsonova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Veloce e glaciale. In un’ora e quattordici minuti Elisabettabatte Cristinacon il punteggio di 6-1 6-4 e avanza aldel, dove incontrerà la numero 17 al mondo Liudmila, che ha a sua volta superato nettamente Amanda Anisimova. Tutto facile per l’azzurra che sfrutta le tantissime sbavature della rivale, numero 73 del ranking Wta. Sono infatti 26 gli errori non forzati della spagnola che subisce un doppio break in avvio conche si porta agevolmente sul 5-0.si sblocca tenendo a zero il servizio nel sesto game, ma l’azzurra al primo set point a disposizione va a chiudere sul 6-1. La prima sliding door del match si verifica al secondo game del secondo set.si procura due palle break, ma non le sfrutta, mentresupera il primo momento complicato sfruttando un errore della rivale e una prima vincente (1-1).