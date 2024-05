Roland Garros 2024 Cocciaretto avanti al terzo turno Anche Arnaldi accede al match successivo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 30 maggio 2024) Parigi, 30 maggio– Si lotta contro il fastidioso meteo a Parigi econ gli avversari. Elisabettapassa al, grazie alla vittoria con la spagnola Cristina Bucsa, superata per 6-1, 6-4. Al, le Azzurre proseguono il torneo. Nella prossima partita, affronterà la russa Liudmila Samsonova, numero 17 del ranking e del seeding. Nel torneo maschile, Matteobatte Arhtur Fils in tre set, in una partita fermata per due volte dalla pioggia, eanch’esso aldove affronterà Andrej Rublev. Eliminato invece Luciano Darderi. Quest’ultimo esce sconfitto da Tallon Griekspoor. Interrotti dal maltempo idegli azzurri Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Fabio Fognini. Al momento dell’interruzione sono in campo quattro italiani.