Roland Garros 2024 | Cobolli sfiora l’impresa Rune si salva da campione al tie-break del quinto set

(Di giovedì 30 maggio 2024) Flaviocontro Holgeral secondo turno del. Il romano recupera uno svantaggio di due set e porta il numero 13 del tabellone alset.set che si chiude con il giusto epilogo, ovvero il super tie-, in cuisi trova avanti prima 5-0 e poi 6-2.reagisce dae risale fino al 7-6. Il danese non sbaglia più e chiude 6-4 6-3 3-6 3-6 7-6(7) dopo quattro ore di battaglia. Qualche rimpianto per, che ha comunque dimostrato di poter giocare alla pari, e anche di più in certi frangenti, con i migliori giocatori del circuito.avanza al terzo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra Khachanov e Kovalik. TABELLONE AGGIORNATO LA PARTITA Parte fortenel primo set.