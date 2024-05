Roland Garros 2024 Becker scettico su Sinner | Non ha ancora vinto un grande torneo sul rosso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Intervenuto ai microfoni di Eurosport, Borisha detto la sua sul possibile cammino di Jannikal: “La terra rossa non è la sua superficie migliore e non sappiamo quanto sia in forma, essendo reduce da un infortunio che l’ha costretto a saltare ildi Roma. Lo scorso anno a Parigi ha percorso al secondo turno contro Altmaier e devedimostrare di poter vincere unsul“. Piuttostodunque l’ex tennista tedesco, che però ha precisato: “Jannik è un ragazzo intelligente e sono conche se ha deciso di giocare ilè perché è in salute. Se sapessimo con certezza che infortunio ha avuto potremmo avere un’idea più chiara su ciò che deve affrontare, ma ovviamente non lo dirà per non dare un vantaggio agli avversari.