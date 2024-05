Roland Garros 2024 | avanti comodamente in tre set Djokovic Zverev e Dimitrov

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Tutto facile per i big impegnati nella giornata di oggi sulla terra parigina del. In mattinata è stato Daniil Medvedev ad aprire il programma, lasciando un solo game al serbo Miomir Kecmanovic prima del suo ritiro, avvenuto sul 6-1 5-0 in favore del russo, che avanza così al terzo turno, dove incontrerà uno tra Navone e Machac. Sul Suzanne Lenglen Alexanderha sconfitto con il punteggio di 7-6(4) 6-2 6-2 David Goffin: il belga ha fatto sudare il numero 4 Atp nel primo set, cedendo poi alla distanza nei due parziali successivi. Il tedesco conferma dunque il suo stato di grazia, reduce da 8 vittorie consecutive compreso il titolo a Roma, e che lo vede come uno dei favoriti alla vittoria finale dello slam.trova al terzo turno l’olandese Tallon Griekspoor, che ha sconfitto l’italo argentino Luciano Darderi in tre set.