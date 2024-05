Roland Garros 2024 Arnaldi | Sono contento mai facile rimanere concentrato così tante ore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) “felice, non è stato un matchperché è sempre difficilepresente eperore, anche quando non devi giocare. Felice di essere riuscito a finire la partita prima dell’ennesimo stop… credo sia stato il match più travagliato della mia carriera”. Matteoin conferenza stampa commentala vittoria in tre set su Alexandre Muller che ha lo ha portato al terzo turno del. Per il sanremese, ora, appuntamento con Andrey Rublev: “L’ho affrontato una volta a Vienna, ma erano condizioni completamente diverse.convinto di poter fare un buon match ma ovviamente non so bene cosa aspettarmi, non so quando giocheremo, dove giocheremo, se con tetto o senza tetto…”, analizza l’azzurro. “So il tipo di tennis che lo infastidisce – aggiunge – , la chiave sarà variare tanto e non permettergli di comandare.