Roberto Farnesi si è sposato | matrimonio esotico con Lucya Belcastro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 30 maggio 2024) Fiori d’arancio per. L’attore, volto di tante fiction di successo come Carabinieri e Le Tre Rose di Eva e attualmente impegnato con Il Paradiso delle Signore, ha detto sì alla compagna dopo quasi dieci anni d’amore e una figlia insieme, Mia, nata nel 2021. La coppia ha optato per unfuori dagli schemi: si è giurata amore eterno in spiaggia a Mauritius, immersa nella natura e con un tramonto infuocato a fare da sfondo. Ildihanno scelto di diventare ufficialmente marito e moglie con una cerimonia esotica, su una delle spiagge più belle dell’Isola di Mauritius, nel cuore dell’Oceano Indiano, al tramonto. Entrambi vestiti di bianco, più belli e raggianti che mai.