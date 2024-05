Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

. “Il 24 maggio è arrivato Gianmaria – ha scritto su Instagram lo chef tre stelle Michelin -. Per la coppia sono in vista anche i fiori d’arancio. Milano – Fiocco azzurro per la conduttrice tv Roberta Morise (38 anni) e lo chef tristellato Enrico Bartolini (44 anni): è nato il piccolo Gianmaria.

Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini genitori | è nato Gianmaria