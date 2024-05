Rivoluzione nel mondo dell’auto | arriva il volante concept Inception

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024)una vera e proprianelmobile: Peugeot reinventa ilIlmobilismo è testimone di unacon l’introduzione delcarda parte di Peugeot. Presentato al salone della tecnologia VivaTech a Parigi, questo veicolo futuristico non solo cattura l’attenzione per le sue linee sportive e l’eleganza che ricorda le auto da corsa, ma introduce anche un concetto completamente nuovo di controllo del veicolo. Auto-Ansa- Notizie.comPeugeot ha dimostrato un forte impegno verso la sostenibilità nell’, utilizzando materiali innovativi come i paraurti realizzati in tessuti riciclati. Questa scelta non solo riduce l’impatto ambientale ma conferisce al veicolo un aspetto distintivo che si allinea con la crescente domanda di prodotti eco-compatibili nel settore automobilistico.