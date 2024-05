Rivolta al carcere minorile I detenuti del Beccaria barricati per tre ore contro l’ispezione antidroga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Iin un’ala del penitenziario. L’intervento massiccio della polizia in tenuta antisommossa, tra urla e proteste dei giovani reclusi. Istantanee dellascoppiata ieri aldi via Calchi Taeggi alla periferia ovest di Milano. Alta tensione per tre ore, dalle 15.30 in poi, prima che la situazione tornasse alla normalità. Il bilancio è di nessun ferito. Da accertare le responsabilità, che porteranno a dei trasferimenti. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, è stata subito informata e a quanto emerso non risulterebbero danni a strutture, incendi o feriti. Non c’è pace per l’istituto penale milanese: un mese e mezzo fa era stato travolto dall’indagine della Procura su presunte torture e aggressioni ad alcuniche ha portato all’arresto di 13 agenti di polizia penitenziaria e alla sospensione dal servizio per altri otto.