River Plate vs Deportivo Tachira – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 30 maggio 2024) Ilpuò vincere il proprio girone di Copa Libertadores per la seconda volta nelle ultime tre partecipazioni quando ospita ilvenerdi 31 maggio all’Estadio Monumental. Grazie alla comoda vittoria per 2-0 contro il Club Libertad nella quinta giornata del Gruppo H, La Banda si è assicurata l’accesso alla fase a eliminazione diretta di questo torneo, mentre i venezuelani usciranno dalla fase a gironi dopo la sconfitta per 1-0 contro il Nacional. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLe impressionanti cinque partite iniziali della Libertadores hanno assicurato alun posto negli ultimi 16 per la decima campagna consecutiva.