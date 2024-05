Ritrovata la maxi bandiera Ferrari il club | I miracoli accadono

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024) Imola, 30 maggio 2024 – Ritrovato lo scudodeldi Caprino Bergamasco, misteriosamente sparito dal prato della Tosa dopo aver fatto bella mostra di sé per l’intero weekend del Gran premio di Formula 1 del 17-19 maggio. Grande 17 metri per 21, il vessillo era rimasto accanto al bandierone dedicato al trentennale della morte di Ayrton Senna fino al lunedì dopo la gara. Poi, quando era stato il momento di essere ripiegato per tornare a casa, la triste scoperta. Si è subito pensato a un furto; ed era stata offerta una ‘lauta mancia’ a chiunque avesse fornito testimonianze importanti per il recupero del vessillo. Da Caprino Bergamasco avevano anche messo in guardia gli autori del gesto, ricordando loro la presenza in zona delle telecamere di videosorveglianza e invitandoli a ravvedersi.