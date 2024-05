Ritiro a Castel di Sangro arriva l’annuncio | cambia tutto per il Napoli!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 30 maggio 2024) Considerando la decima posizione raggiunta nel campionato di quest’anno, per ilc’è una grossa novità per quanto riguarda ildidi. Dopo aver pareggiato domenica scorsa allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lecce di Luca Gotti, per ilc’è stato il rompete le righe. Gli azzurri, di fatto, hanno concluso la stagione più negativa da quando Aurelio De Laurentiis è il presidente del club partenopeo. Basti pensare che è stata steccata la qualificazione ad una delle tre competizioni europee, fatto che non capitava da ben 14 anni. Proprio per dare una scossa sia alla squadra che all’intero ambiente, Aurelio De Laurentiis ha deciso di giocarsi tutte le sue fish su Antonio Conte. Con quest’ultimo, di fatto, è stata raggiunta un’intesa di massima per i prossimi tre anni.