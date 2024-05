Rischio serio | terremoto in Serie A cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di giovedì 30 maggio 2024) Chiuso il campionato, per laA si prospetta unmolto: possibili sanzioni, un verostaChiuso (quasi, considerato l’ininfluente recupero tra Atalanta e Fiorentina) il campionato, non le polemiche. LaA è pronta ad andare in vacanza, ma mettendo dentro le valigie le immancabili discussioni. Il calcio italiano vive altre settimane di ‘guerra’ interna, a causa della scelta del Governo di dare vita ad una Autorithy che controlli in maniera indipendente i bilanci dei club e possa anche decidere sulle iscrizioni ai campionati. Una decisione che ha portato ad una vera e propria sollevazione da parte del mondo del calcio che compatto si è schierato contro questa nuova commissione che, almeno nei compiti, andrebbe a rimpiazzare la Covisoc.