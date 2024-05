Rinnovo Biennale per Cappellacci sulla Panchina dell' Aquila 1927

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 30 maggio 2024) L'- Il tecnico Robertoha siglato un nuovo accordocon l', confermando la sua permanenzarossoblu fino al 2026. La decisione, attesa da tempo, è stata ufficializzata oggi dal club, sottolineando il contributo prezioso del tecnico di Tortoreto. Subentrato a Epifani lo scorso autunno,ha guidato la squadra ad un secondo posto nella stagione regolare, mancando la promozione in C Campobasso per soli due punti. Tuttavia, il trionfo nei play-off del girone F di Serie D, ottenuto con due pareggi contro Roma City e Samb, ha riscattato la stagione e posizionato l'tra le formazioni in lizza per eventuali ripescaggi in Lega Pro. Insieme al confermato direttore sportivo Simone Perotti,è già al lavoro per la costruzionea rosa rossoblua prossima stagione, con l'obiettivo di lottare per la vittoria del campionato, confermando l'ambizione e la determinazione del clubno.