Rimini i marinai di salvataggio | Uno di noi ogni 300 metri non basta | così è il caos Issiamo bandiera rossa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 –all’ora di pranzo. Sempre e comunque. La nuova stagione balneare è cominciata tra un mare di polemiche: dalla rivoluzione del servizio di, alle boe che i gestori degli stabilimenti balneari devono posizionare a 50dalla riva, per segnalare i potenziali pericoli. Nonostante gli esposti presentati in Procura e gli appelli a Regione, Prefettura e i Comuni, ididi– come i colleghi del resto della Romagna – sono stati costretti ad adeguarsi alla nuova ordinanza, che ha eliminato da quest’anno la pausa pranzo per loro. Dalle 12,30 alle 14,30 gli ‘angeli rossi’ devono garantire comunque il servizio, mentre prima staccavano dalle 13 alle 14 lasciando le torrette.