Rileggiamo insieme la Costituzione | ecco l’iniziativa di Unicoop Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 - Molto più di una semplice spesa. In occasione della festa della Repubblica,ha deciso, da oggi al primo giugno, di omaggiare tutti i suoi clienti di una copia della nostra. In tutti i punti vendita saranno distribuite 250mila copie della nostra Carta. Un’occasione preziosa per riscoprire i valori alla base del nostro vivere civile e festeggiare in modo consapevole il 2 giugno, giorno in cui, come ha sottolineato la presidente del consiglio di sorveglianza, Daniela Mori, “tutti i nostri negozi restano chiusi, così come accade per il 25 aprile, il primo maggio, Natale e Pasqua”.è stata presentata stamani allo spazio eventi del Coop.fi di Novoli, alla presenza, oltre che di Daniela Mori, del responsabile relazioni esterne Claudio Vanni, del professore ordinario di Diritto costituzionale all'Università diGiovanni Tarli Barbieri e dell’artista Blue Pieraccioli, cui la cooperativa ha commissionato l’illustrazione della campagna “Viva laItaliana,la”.