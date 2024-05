Riforme | Cattaneo ' premierato accentra potere in uno mi spaventa moltissimo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "L'elemento allarmante è l'mento delnel presidente del Consiglio. Per avere stabilità vanno bilanciati i poteri e non sbilanciarli e l'accen svilisce l'altro organo costituzionale che è il Parlamento che viene svuotato totalmente nella sua funzione di controllo e bilanciamento del governo". Così la senatrice a vita, Elena, a Piazza Pulita su la7. "Noi ci troviamo nel paradosso che questa riforma non da piùai cittadini, più rappresentatività, ma la toglie. I cittadini dopo quel momento di elezione, non esistono più perchè al Parlamento viene messa una camicia di forza" con la minaccia di scioglimento delle Camere da parte del premier. "Con ilil presidente del Consiglio sceglie e scioglie le Camera e così si depaupera anche la forza di unità nazionale del presidente della Repubblica.