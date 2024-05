Riforme | Boccia ' lezione Matteotti è centralità Parlamento destra va in direzione opposta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Il rafforzamento della vita democratica della Repubblica passa anche attraverso giornate come questa. La commemorazione di questa mattina a Montecitorio di Giacomoa cent'anni dal suo ultimo discorso parlamentare impone una riflessione seria sulle nostre radici e sulle nostre responsabilità attuali. Altrimenti non saremmo all'altezza della storia che viviamo". Così Francesco, presidente dei Senatori Pd, a Cellamare (Bari), insieme al candidato sindaco Gianluca Vurchio. "E se oggi abbiamo condiviso le parole che furono di Giacomo, pronunciate magistralmente da Alessandro Preziosi, beh allora non possiamo non chiederci se quella frase quasi finale con la quale chiuse l'ultimo dei suoi ultimi interventi alla Camera sia oggi rispettata fino in fondo.