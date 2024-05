Riforma giustizia Palamara | Ora sono favorevole alla separazione delle carriere…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 30 maggio 2024) A Notizie.com l’ex magistrato ora candidato alle Europee con Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, spiega le sue motivazioni: “A mio parere la gente non è tranquilla con l’idea di un magistrato politicizzato” Un tempo era contrario, ora l’ex magistrato Luca, candidato alle elezioni Europee con Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi, la pensa in modo diverso. Ma il suo ragionamento, che esprime a Notizie.com, non è certo perché non fa più il magistrato, ma perché ragionandoci è arrivatoconclusione che il diritto di difesa di una persona “possa essere ancor più garantito se le carriere del pubblico ministero e del giudice siano separate”. In questo paese, chi cambia idea o opinione non è visto granché bene, quando in realtà rivedere le proprie posizioni del tutto o in parte, dopo attenta riflessioni, è sintomo di intelligenza e di una persona umile pronta a mettersi in discussione, e spesso agendo in questo modo c’è una crescita e anche un miglioramento della persona.