Riforma della Giustizia D’Orso | Altro attacco alla Costituzione Per dare una bandierina a FI

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Consiglio dei ministri ha approvato la. Valentina, capogruppo del M5S in commissioneCamera, perché secondo lei il governo aveva così tanta fretta di vararla a pochi giorni dalle Europee? “E’ chiaro a tutti ormai, non pensino che i cittadini siano stupidi: hanno fatto le corse per poter sventolare prima delle europee le loro tre bandierine ideologiche: l’accentramento del potere con il premierato per FdI, la distruzionesociale con l’Autonomia differenziata per la Lega e l’finalemagistratura con questo nuovo Ddl per Forza Italia. Se questi provvedimenti diventeranno legge, sarà demolito l’intero assetto democratico e sociale costruito dai padri costituenti per il nostro Paese.