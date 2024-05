Fonte : quifinanza di 30 mag 2024

Di seguito tutte le novità previste. È stato dato il via libera dal Consiglio dei ministri al Ddl costituzionale del guardasigilli Carlo Nordio, Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. I laici potrebbero ritrovarsi al centro di un duro dibattito politico, in merito all’elenco dal quale saranno sorteggiati.

Riforma della giustizia cos’è la separazione delle carriere | tutte le novità