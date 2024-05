Fonte : quifinanza di 30 mag 2024

In caso di assenza dei numeri ritenuti necessari, si procederà con regolare referendum. Un punto sul quale Carlo Nordio ha ceduto, tenendo però a sottolineare come questa concessione fatta all’Anm non cambi di una virgola il suo parere: “Sappiamo che questa obbligatorietà si trasforma molto spesso in discrezionalità o addirittura in arbitrio”.

Riforma della Giustizia cos’è la separazione delle carriere | tutte le novità